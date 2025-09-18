Una joven de 28 años muere por picadura de insecto tras ser rechazada en dos hospitales

Marissa Laimou apareció muerta en su cama el 11 de septiembre en su piso de Londres. Tenía 28 años. La tragedia, según ha explicado su familia a medios griegos, llegó después de que dos hospitales decidieran no ingresarla pese a presentar un cuadro compatible con infección tras la picadura de un insecto.

De acuerdo con esas informaciones, Laimou comenzó a encontrarse mal a inicios de septiembre: mareos, picores, fiebre y otros signos de infección. Un médico acudió al domicilio y le prescribió paracetamol, pero la joven no mejoró. Días después acudió a un hospital londinense y fue valorada, además, por su oncólogo —acababa de superar un cáncer de mama—, quien gestionó su traslado en ambulancia a otro centro. Allí, siempre según el relato de allegados y familiares, fue examinada por personal de enfermería y se decidió que no requería ingreso. La enviaron a casa pocas horas más tarde, a última hora de la tarde, con antibióticos y un diagnóstico relacionado con una picadura de insecto. A la mañana siguiente, su asistenta la encontró sin vida.

Su madre, Bessy, sostiene que la causa fue un shock tóxico desencadenado por la picadura, aunque por ahora se desconoce el tipo de insecto: "Mi hija había superado un cáncer y murió por un insecto", declaró a la prensa griega. "Era una chica con tantos dones, toda Inglaterra llora, y todos sus médicos también", añadió. La autopsia todavía no se ha practicado y la familia calcula que el examen post mortem puede tardar aproximadamente una semana; hasta entonces, no habrá respuestas definitivas, apuntó su tía. Uno de los hospitales implicados habría reconocido un grave error y ha abierto una investigación interna, según las mismas fuentes.

Trayectoria artística

Más allá de su trayectoria personal, Laimou había destacado en el mundo creativo. En Londres dirigió recientemente una versión de Romeo y Julieta y preparaba un nuevo proyecto teatral. Antes trabajó en París con Sonia Rykiel y John Galliano y fundó Rainbow Wave, una empresa dedicada a introducir marcas internacionales en las tiendas de la capital británica.