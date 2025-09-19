Muere una estudiante española de Erasmus atropellada en Nápoles

Una joven de 20 años, natural de Ponferrada y estudiante del Grado en Turismo de la Universidad de León, ha fallecido este viernes de madrugada tras sufrir un atropello en el centro de la ciudad italiana de Nápoles, donde cursaba una beca del programa Erasmus.

El Consulado español en Nápoles ha sido el encargado de comunicar el fallecimiento a la Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, que a su vez ya se ha puesto a disposición de la familia de la joven de Ponferrada.

La Universidad de León ha trasladado su pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los que ha ofrecido todo su apoyo y colaboración "en estos momentos de tristeza y pérdida irreparable", a la par que ha compartido su "dolor y conmoción" a través de un mensaje compartido en la red social X.

🖤 La Universidad de León lamenta profundamente el fallecimiento en Nápoles de una estudiante de 20 años del Grado en Turismo, natural de Ponferrada y participante del programa Erasmus+. Nuestro pésame y apoyo a su familia, amistades y compañeros en este doloroso momento. pic.twitter.com/TrbVsHGT3K — Universidad de León (@unileon) September 19, 2025

Desde de la institución académica han señalado que "la Universidad de León está de luto y que la pérdida deja un vacío imposible de llenar". Aseguran que "era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica". Por ello han señalado que "su pensamiento y su corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla".

El autor del atropello tiene 18 años

Ahora, la policía italiana investiga lo sucedido. Por el momento, se ha puesto al conductor, de 18 años, bajo investigación por un posible delito de homicidio. Las autoridades se han incautado además del vehículo implicado en el sinestro, un Range Rover, y han retirado provisionalmente el carné de conducir al conductor. También se han realizado al joven pruebas toxicológicas para determinar si había consumido alcohol u otras drogas.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 2.00 horas y, aunque la joven española ha recibido atención médica en el lugar de los hechos, ha fallecido tras ser evacuada a un hospital debido a la gravedad de las heridas sufridas.