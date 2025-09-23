Detienen a un cura con papelinas de cocaína rosa, una balanza y juguetes sexuales en Torremolinos

La madrugada del 22 de septiembre, la Policía Nacional detuvo en Torremolinos (Málaga) a un canónigo de la Catedral de Toledo y director del Instituto Teológico San Ildefonso, por un presunto delito contra la salud pública tras ser sorprendido con una cantidad considerable de ‘tusi’ o cocaína rosa, una droga sintética conocida por su alta peligrosidad.

Según fuentes policiales, Loriente fue arrestado durante una identificación rutinaria mientras estaba acompañado de otros tres hombres —de nacionalidades argentina y venezolana—, quienes habían alquilado un vehículo para ir de fiesta a Torremolinos. En ese control, los agentes hallaron una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes, en una cantidad que excedía lo que pudiera considerarse para consumo propio. Además, en el registro del apartamento vacacional donde el sacerdote se alojaba temporalmente se encontraron una balanza de precisión, dosis adicionales de droga y diversos juguetes sexuales.

En el momento de la detención, Loriente se identificó erróneamente como rector del Seminario Mayor de Toledo, cargo que ni ostenta ni ha ostentado.

Carlos Loriente (Toledo, 1980) fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 2004 y en junio de este año tomó posesión como canónigo de la Catedral de Toledo. Anteriormente, había sido vicerrector del seminario de Toledo, secretario general del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo, vicario de varias parroquias y responsable del Departamento de Pastoral del Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes. En junio de 2021 fue nombrado vicario episcopal para el Clero, y desde septiembre de 2022 dirige el Instituto Teológico San Ildefonso.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos, que continuará con la investigación judicial.

La reacción de la Iglesia

El Arzobispado de Toledo confirmó oficialmente la detención y lamentó profundamente los hechos, condenando cualquier conducta ilícita relacionada con el clérigo implicado. Además, aclararon que el detenido no es Álvaro García Paniagua, rector del Seminario Mayor de Toledo, tal como se había especulado inicialmente debido a la confusión generada por la identificación de Loriente.

Comunicado del Arzobispado de Toledo 👇#OficinaDePrensa pic.twitter.com/gVYRl49Wfl — Archidiócesis de Toledo (@architoledo) September 23, 2025

La Archidiócesis informó que el sacerdote fue apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de sus funciones pastorales, y que se ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos. La institución expresó su "pleno arrepentimiento" por los daños morales que esta situación pueda causar a la comunidad católica y pidió perdón por el impacto negativo que el caso pueda tener, especialmente en la imagen de los sacerdotes que trabajan con entrega y fidelidad.