Identifican a 'la mujer de rosa' de Viladecans asesinada hace 20 años

La Policía Nacional ha logrado identificar a la conocida como "La mujer de rosa", cuyo cuerpo apareció en Viladecans (Barcelona) en 2005. Se trata de la segunda resolución en España dentro del proyecto internacional IDENTIFY ME de INTERPOL, que busca poner nombre a mujeres fallecidas que permanecen sin identificar.

El 3 de julio de 2005, un taxista halló el cuerpo de una mujer en el municipio de Viladecans. Los investigadores determinaron que la muerte había sido violenta y que el cadáver se había trasladado al lugar unas doce horas antes del hallazgo. Pese a las diligencias practicadas en ese momento, no se logró establecer su identidad y el caso permaneció sin resolver durante casi dos décadas.

El reconocimiento

La identificación se produjo tras varios cotejos de material remitido por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Ankara a la OCN Interpol Madrid. En los archivos turcos figuraban huellas dactilares de una mujer de origen ruso que coincidían con las obtenidas en 2005 en el caso de Viladecans.

La Sección de Antropología Forense de la Comisaría General de Policía Científica analizó las huellas y confirmó la coincidencia. Posteriormente, las autoridades rusas ratificaron la identificación al comparar el perfil genético de la víctima con el de una hermana. Según las pruebas, la mujer tenía 31 años en el momento de su fallecimiento.

Cadáveres sin nombre

El proyecto IDENTIFY ME, coordinado por INTERPOL, trata de resolver 46 casos de mujeres sin identificar en distintos países. En España, la OCN Interpol Madrid se ha encargado de centralizar la coordinación de los siete casos nacionales y de gestionar el intercambio de información con el resto de oficinas participantes.

Este caso se suma al ya resuelto en marzo de 2025, cuando se identificó a la conocida como "La mujer del cobertizo", cuyo cuerpo fue hallado en Sant Julià de Ramis (Girona) en 2018. En aquel caso, las pesquisas permitieron confirmar que se trataba de una mujer de origen paraguayo.