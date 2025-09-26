Tragedia en Embajadores: pierde cuatro dedos al detonar su arma de coleccionista

Un varón de 58 años ha perdido cuatro dedos de la mano izquierda, con resultado de amputación completa, tras presuntamente manipular una pistola histórica. Un arma para la que al parecer tendría licencia legal pero que entrañaría más riesgo de accidente al cargarse el proyectil por el mismo cañón.

El suceso ocurría a las 22 horas de este jueves, en una vivienda del barrio de Embajadores de la capital, y en cuyo interior se produjo la detonación. Hasta el lugar acudía una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que tuvieron que realizar labores de prevención al igual que una patrulla de la Policía Nacional que se ha hecho cargo de la investigación.

Además de la amputación de los cuatro dedos, el hombre ha sufrido la afectación en la visión del ojo izquierdo y distintas lesiones en tórax y miembros inferiores. Ante la gravedad de las heridas, el SUMMA112 le trasladaba al Hospital de La Paz con pronóstico grave donde permanece ingresado.