Detenido en La Rioja un hombre que besaba y grababa a niñas en parques y eventos

La Guardia Civil ha detenido en Logroño a un hombre de nacionalidad española, residente en La Rioja, como presunto autor de un delito de acoso a menores. La investigación se activó a raíz de múltiples denuncias recibidas por agentes del Puesto de Fuenmayor, donde varios padres expresaron su preocupación ante la presencia repetida del individuo en parques y espacios frecuentados por niños.

Según relataron varias madres, el hombre pasaba largas horas sentado en bancos del parque, observando con insistencia a los menores. En muchas ocasiones, manipulaba su teléfono móvil con una actitud que sugería que estaba grabando a los niños. Su presencia se volvió habitual, lo que despertó la alarma entre las familias.

Contacto físico y grabaciones

Entre los comportamientos más preocupantes denunciados por los padres figura un incidente en el que el detenido se aproximó a una niña y le dio un beso en la mejilla. Además, se le atribuyen otros actos como entregar dinero a menores en bares o espacios públicos, y seguir a varias niñas de entre 9 y 11 años por diferentes calles, siempre con la aparente intención de grabarlas.

Los testigos también afirmaron haberlo visto en diferentes eventos públicos donde, de forma deliberada, grababa únicamente las actuaciones en las que participaban menores. Estos hechos no se limitaron a Fuenmayor, ya que también fue identificado en Navarrete y otras localidades cercanas, adoptando un comportamiento similar.

Las familias afectadas no solo ofrecieron testimonios precisos, sino que también lograron identificar el vehículo que el sospechoso utilizaba para desplazarse entre los municipios donde fue visto. Esta colaboración fue clave para que los agentes pudieran trazar un patrón de conducta y proceder a la localización del individuo.

Ante la gravedad de las denuncias y la posible amenaza que suponía para la seguridad de los menores, el caso pasó a manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, especializada en investigaciones complejas.

Antecedentes por amenazas y coacciones

El detenido cuenta con antecedentes tanto policiales como judiciales por delitos relacionados con la libertad de las personas, concretamente por amenazas y coacciones. Estos antecedentes incrementaron la preocupación de las autoridades sobre el posible riesgo de reincidencia y facilitaron la adopción de medidas urgentes.

Después de analizar todos los indicios recogidos y de entrevistar a varios testigos, los agentes decidieron actuar. La detención se llevó a cabo en Logroño, sin que trascendieran incidentes durante la operación. El hombre está siendo investigado por un presunto delito de acoso a menores, y se encuentra en disposición judicial.

La Guardia Civil ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos. La actuación diligente de las madres que acudieron a denunciar, así como la información proporcionada por otros testigos, fue crucial para evitar que los hechos pudieran escalar a situaciones más graves.