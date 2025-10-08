El timo de la 'deep web': condenados por robar identidades y revender los objetos comprados

La Audiencia Provincial de Almería condena a ocho hombres a penas de prisión de entre 18 y 28 meses por haber estafado a 70 personas cuyos datos obtuvieron de forma fraudulenta en la conocida como "deep web".

Los condenados, por los delitos de estafa continuada, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal, utilizaron datos bancarios y números de DNI de las víctimas obtenidos en páginas web que los motores de búsqueda no pueden identificar. Con estos datos realizaron compras de comercio electrónico, reservas de habitaciones de hotel de Andalucía en los que se alojaron usurpando la identidad de los estafados; pedidos de comida a domicilio e incluso dieron de alta líneas de teléfono.

Tenían funciones repartidas

Cuatro de los condenados se encargaban de obtener los datos y los cuatro restantes revendía en ocasiones los objetivos comprados de forma fraudulenta.

El fallo, que absuelve a una de las acusadas y condena al resto por los hechos acontecidos entre febrero y noviembre de 2020, determina también que los condenados deberán indemnizar a las víctimas con más de 39.500 euros.