Diez personas detenidas por vender falsos plátanos de Canarias y alimentos en mal estado

Un total de 39 personas están siendo investigadas en el marco de una macrooperación denominada Opson XIV contra un posible fraude alimentario en Canarias. La Guardia Civil ha procedido ya a la detención de diez personas y estudia además posibles indicios delictivos en otras 29.

Se les podría acusar de ser presuntos responsables de delitos contra la propiedad industrial, estafa, fraude alimentario, falsificación documental y contra la salud pública ya que en el marco de esta operación se han llegado a incautar más de 11.000 toneladas de productos ilícitos como frutas, hortalizas, productos cárnicos, pescados o mariscos, entre otros, y alrededor de un millón y medio de litros de bebidas, en su mayoría alcohólicas.

Fraude de más de 95 millones

Cabe destacar que el SEPRONA ha investigado en Alicante a una empresa que vendía bananas procedentes de Madeira bajo la etiqueta de plátano de Canarias, a pesar de que esta empresa tenía suspendida la certificación que garantizaría la comercialización e importación del producto. En este caso, la empresa utilizaba documentación aduanera falsificada. Como resultado, se ha logrado retirar del mercado productos valorados en más de 95 millones de euros.

La operación Opson XIV se ha llevado a cabo con el objetivo principal de desarticular las redes de delincuencia organizada dedicadas al tráfico internacional de falsificaciones, así como de alimentos y bebidas de calidad inferior.

La intervención no solo buscaba la detección de fraude, sino también asegurar el estricto cumplimiento de las normativas relativas a la seguridad alimentaria, la salud y bienestar animal, y la sanidad vegetal.