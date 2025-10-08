Una participante de un reality de familias dispara contra sus cuatro hijos y mata a dos

Una mujer de Texas —Oninda Romelus, de 31 años— ha sido arrestada por disparar contra sus cuatro hijos y matar a dos de ellos. Los impactos de bala alcanzaron a O'Karreo Covington, un adolescente de 13 años, y Amourra Chapell, su hermana de 3 años. Los otros dos menores —de 8 y 9 años—, que también resultaron heridos, han sobrevivido al tiroteo y se encuentran estables en un hospital de Houston, según informa el comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de Brazoria.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 4 de octubre dentro del vehículo de la arrestada —que estaba aparcado en la puerta de un pequeño supermercado—, donde los agentes del orden encontraron a Romelus y sus hijos —todos ellos con heridas de bala—. La rápida actuación de los sanitarios permitió que se salvaran las vidas de dos de los menores. La madre, que fue detenida en el lugar, ha sido acusada de dos cargos de asesinato y otros dos de asalto agravado con arma mortal. En estos momentos, la mujer se encuentra en prisión provisional bajo fianza de 14 millones de dólares.

El sheriff Stallman ha lamentado esta "tragedia" que "ha sacudido a nuestra comunidad". "Todos estamos sintiendo la pérdida", ha añadido. "Quiero agradecer a la gente del condado de Brazoria y sus alrededores por sus oraciones y apoyo para estos niños y nuestros primeros auxilios", ha afirmado, "la rápida respuesta ha marcado la diferencia". La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias en las que se produjo el suceso, que acabó con la muerte de dos menores a manos de su madre.

Participó en 'Paternity Court'

Se da la circunstancia de que la mujer —residente de la ciudad texana de Montgomery— participó en el reality show "Paternity Court", en el que se abordaban problemas familiares y ella acudió para determinar la paternidad de uno de sus hijos. Concretamente, la del adolescente de 13 años.

Cuando el menor tenía 18 meses, Romelus apareció en el programa para conocer quien era el padre del primero de sus hijos, teniendo en cuenta de que en la época en la que se quedó embarazada mantenía relaciones sexuales con dos hombres. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser su progenitor.

¿Por qué disparó a sus hijos?

La propia Romelus fue quien llamó a la policía tras el tiroteo. "Parecía paranoica", recogen documentos judiciales a los que ha tenido acceso KHOU 11. La mujer habría dicho a los agentes que se personaron en el lugar de los hechos que tenía que "hacérselo a ellos" antes de que "me lo hagan ellos".

"No puedes llevarme a mí sin que te lleve yo a ti", añadió. La madre de los pequeños explicó a la policía que los niños estaban "con el diablo" y que estaban muertos para ella. Su intención era "matarlos a todos". Así se lo habría confesado a los investigadores durante el interrogatorio.