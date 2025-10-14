Cae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con comercios de barrio en La Línea

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a cuatro personas en La Línea de la Concepción (Cádiz) acusadas de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. La operación ha sido denominada 'Pana' y deriva de otra investigación que se inició en 2020.

En aquella ocasión, hace cinco años, se desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que era responsable de un alijo de hachís en el que resultó gravemente herido un inspector de la Policía en Algeciras. Una vez finalizada la operación, los investigadores detectaron un patrimonio elevado e injustificado en uno de los detenidos, lo que dio origen a la presente investigación.

Desde entonces, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de La Línea iniciaron un exhaustivo rastreo patrimonial del principal investigado, comprobando que en los últimos cuatro años había adquirido un patrimonio inmobiliario superior al millón de euros, además de poseer vehículos de alta gama y una embarcación náutica.

Comercios para blanquear

Con el propósito de dar apariencia de legalidad a estos bienes, la pareja del principal investigado figuraba como titular de varios comercios de barrio en La Línea de la Concepción. Sin embargo, el análisis fiscal y financiero realizado por los funcionarios de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera determinó que los movimientos económicos y patrimoniales no se correspondían con la actividad declarada, careciendo de justificación lícita.

La policía cree que tanto el principal investigado como su pareja habrían utilizado estos negocios para blanquear los beneficios obtenidos de actividades ilícitas. La investigación ha estado dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de La Línea. La fase de explotación de la operación se desarrolló el 1 de octubre. En aquel momento se realizaron siete entradas y registros en distintos inmuebles de la ciudad, entre ellos un domicilio, una nave y varios locales, contando con el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Seguridad Ciudadana para los accesos y aseguramientos.

En la operación, que continúa abierta, se han intervenido cuatro vehículos, uno de ellos de alta gama, una motocicleta de gran cilindrada, 8.000 euros en efectivo, más de 1.000 cajetillas de tabaco y 3.000 prendas falsificadas, valoradas en el mercado por un importe superior a 75.000 euros. Asimismo, se procedió al bloqueo de tres inmuebles, ocho vehículos y 13 cuentas bancarias vinculadas a los investigados.