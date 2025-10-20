Detenido en Toledo por crear con Inteligencia Artificial fotos pornográficas de 26 mujeres, algunas menores

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un hombre de 28 años por crear imágenes pornográficas de mujeres con Inteligencia Artificial. Los agentes han encontrado en su poder material pornográfico creado con inteligencia artificial a partir de imágenes reales obtenidas de las redes sociales de 26 mujeres, algunas de ellas menores de edad.

La investigación arrancó el pasado mes de agosto, cuando la madre de dos de las víctimas denunció la existencia de un canal en el que se difundían imágenes de contenido sexual, generadas con IA, en las que aparecían los rostros de sus hijas. Posteriormente, la Policía identificó a más víctimas.

Se sospecha que el autor, de 28 años, había mantenido una relación personal con una de las perjudicadas y podría tener alguna conexión personal también con el resto. Según la Policía Nacional, todas las víctimas están vinculadas entre sí por relaciones familiares, de amistad o laborales.

Hacía encuestas sobre las imágenes

En el registro de su domicilio, la Policía halló varios teléfonos, uno de los cuales contenía fotografías y vídeos de carácter sexual, creados con herramientas de IA a partir de imágenes reales de las víctimas que el detenido obtenía de las redes sociales.

Además, también encontraron imágenes reales de otra de las víctimas, que aunque fueron captadas con su consentimiento, se difundieron sin su conocimiento a través de un canal que él mismo administraba y en el que hacía encuestas y votaciones respecto de los vídeos, así como instaba a los usuarios a su participación para crear más contenido. Al investigado se le atribuye un presunto delito de revelación de secretos y otro de pornografía infantil.