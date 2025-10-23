Pánico en un colegio de Palma por un joven armado

La Policía Local de Palma ha detenido este jueves a un joven de 18 años en un colegio tras haber amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones al personal sanitario de una ambulancia que ha ido al centro para atenderle.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, los hechos han ocurrido sobre las 09.00 horas cuando el joven, conocido por la dirección del colegio por sus "problemas sociales", acudió al despacho de dirección en busca de ayuda, mientras el personal del colegio trataba de hablar con él, pero comenzó a mostrar un comportamiento errático, llegando a sufrir alucinaciones.

El centro activó de inmediato al 061 ante una posible emergencia médica. A la llegada de los sanitarios, mientras intentaban atenderle, el individuo sacó un cuchillo de gran tamaño y amenazó a los técnicos.

Después, se encerró en una de las salas del colegio, con lo que se activó el protocolo de seguridad del centro y el profesorado encerró a los estudiantes en clases para garantizar su seguridad.

Varias unidades de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) se desplazaron al lugar y dos agentes redujeron al joven. El estudiante ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Son Llàtzer, ha sido detenido formalmente por la Policía Local y se instruyen las diligencias pertinentes por un presunto delito de amenazas graves con arma blanca.