Piden prisión permanente para la madre y el tío que tiraron a un bebé vivo a un contenedor en Mallorca

La Fiscalía ha pedido este lunes prisión permanente revisable para una madre y otro hombre, cuñado de la mujer, a los que acusa de asesinar en noviembre de 2023 a una bebé prematura tirándola a un contenedor en la localidad Porto Cristo, en Mallorca. Según ha explicado al inicio de la vista pública en la que se juzga a la madre y al tío de la pequeña "la bebé nació viva y llegó caliente al hospital".

"A la bebé la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron", ha señalado la representante del Ministerio Público en su informe inicial. Según la versión del fiscal, el 3 de noviembre de 2023 la mujer, que estaba embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban su hermana y su cuñado. Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huir del lugar.

La Fiscalía considera que ambos actuaron "siendo plenamente conscientes de que la bebé carecía de todo tipo de posibilidad de defenderse o solicitar ayuda debido a su corta edad". En cuanto a la tercera acusada que presenció los hechos, el ministerio público considera que, pese a ser consciente de la crítica situación, "no hizo nada ni avisó a persona alguna ni solicitó asistencia médica para atender a la misma".

La bebé no pudo sobrevivir

Como consecuencia de los hechos, la recién nacida murió por una parada cardiorrespiratoria multifactorial, tanto por la falta de medidas asistenciales durante el parto como por un traumatismo craneal, que sufrió o bien al caer al suelo tras el parto o por haber sido arrojada dentro del contenedor, según el fiscal.

La defensa de la madre, por su parte, ha admitido que lo que hizo la mujer es "una barbaridad", pero "ella no es una asesina". Por su parte, la letrada que defiende al tío de la bebé ha asegurado que el hombre no sabía que su cuñada estaba embarazada ni que estaba arrojando al bebé muerto en el contenedor. "Nunca se podía imaginar que había depositado un feto humano", ha afirmado.

La Fiscalía les acusa de asesinato y pide que sean condenados a prisión permanente revisable. El Ministerio Público acusa a una tercera persona, presente en los hechos, de omisión del deber de socorro y le reclama una multa de 5.400 euros.