Una expresentadora de la cadena Fox acusada del asesinato de su madre

La antigua presentadora de noticias de la cadena Fox Angelynn Mock —Angie, de 47 años— ha sido detenida por el apuñalamiento mortal de su madre, identificada como Anita Avers —de 80 años—. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:50 horas del viernes 31 de octubre en una residencia de Wichita (en Kansas, Estados Unidos), minutos antes de que el Departamento de Policía del Condado de Sedgwick recibiera el aviso.

Según han informado las autoridades, cuando los agentes llegaron al domicilio encontraron a la arrestada de pie en el exterior de la vivienda y a la octogenaria inconsciente en su cama, con múltiples heridas ocasionadas por arma blanca. Aunque la anciana fue inmediatamente trasladada a un hospital local, murió horas después como consecuencia de las lesiones que presentaba.

La autora del apuñalamiento habría sido su propia hija, quien también tuvo que ser atendida por los sanitarios y está acusada de asesinato en primer grado, a pesar de que habría declarado que lo hizo en defensa propia. Angie dijo a los investigadores que fue necesario para "salvar su vida", confirmó posteriormente el departamento de policía. En estos momentos, la mujer se encuentra en prisión provisional bajo fianza de un millón de euros.

¿Quién es Angie?

"Periodista veterana con 12 años de experiencia en radiodifusión televisiva", dice Angie Mock en su perfil en LinkedIn. Años después "se pasó al área de ventas", explica ella misma.

Angie comenzó como reportera de deportes en 2002. Da el salto como copresentadora del matinal de Fox 25 en 2007. Puesto que conservó hasta 2011 y que le habría valido un premio Emmy, destaca en la red social.

De 2011 a 2015 presenta el nocturno de KTVI Fox 2. En ese periodo, también copresentó un espacio de salud y bienestar durante unos meses en 2013.

Desde hace 6 años, trabajaba para una empresa de software como consultora de gestión de datos. Un área en el que ella encontró "muchas similitudes" y en el que decía sentirse realizada.

Anita Avers, terapeuta y madre orgullosa

La víctima era una mujer de 80 años conocida en la zona por ofrecer asesoramiento familiar y matrimonial. De momento, se desconocen los motivos que habrían llevado a su hija a atacarla con un arma la mañana de los hechos. Además, algunos testigos habrían declarado a medios locales que la expresentadora salió ensangrentada de la casa, muy afectada y pidiendo que alguien llamara a emergencias.

Por su parte, la octogenaria aparentaba estar orgullosa de los logros de Angie. En su foto de perfil de Facebook, red social en la que era muy activa, tenía puesta una imagen de la homicida trabajando sobre el terreno como reportera deportiva. También podemos ver una foto navideña —que Avers publicó en julio de 2019— en la que aparecen ambas abrazadas y sonrientes delante de un árbol plagado de adornos y luces.