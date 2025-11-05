La Audiencia Provincial de León ha condenado a 23 años y medio de prisión a un hombre acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022. El tribunal le considera culpable de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con la agravante de parentesco, además de otro delito de amenazas.

La sentencia, emitida después de que un jurado popular considerara probado que el acusado actuó con alevosía y ensañamiento y descartara cualquier eximente por alteración psíquica, le condena además a seis meses de prisión por un delito de amenazas.

El jurado popular determinó que el hombre, de 26 años en el momento del asesinato, es responsable de los hechos después de que el 24 de diciembre de 2022 acudiera dos veces a la vivienda de su madre, de 58 años. En la segunda ocasión, tras una fuerte discusión, la atacó "de forma repentina y sin posibilidad de defensa", golpeándola en la cabeza con un objeto contundente y, posteriormente, asestándole múltiples cortes en distintas partes del cuerpo "buscando únicamente el sufrimiento y el dolor", afirma la sentencia.

No tenía problemas mentales

Finalmente, le produjo una herida mortal en el cuello, de 13 centímetros, que le causó una hemorragia masiva y la muerte inmediata. El tribunal también considera probado que el acusado la había amenazado días antes con "cortarle el cuello" y descarta que actuara bajo alteraciones mentales.

En su veredicto, el jurado popular declaró por unanimidad que el acusado actuó con intención de causar sufrimiento innecesario, lo que agrava la responsabilidad penal por ensañamiento. También se consideró probado que existía una relación conflictiva entre madre e hijo, y que este había amenazado previamente.

La defensa alegó que el acusado sufría trastornos mentales y solicitó la aplicación de eximentes por brote psicótico, trastorno disocial y consumo de sustancias. Sin embargo, los informes forenses concluyeron que tenía "capacidad de elección y facultades perfectamente conservadas" en el momento del crimen, y que comprendía la ilicitud de sus actos.

Además de los 23 años de cárcel, la Audiencia Provincial de León impone al hombre una indemnización de 5.000 euros a la hermana de la víctima, junto con la inhabilitación absoluta y la pérdida del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un plazo de diez días.