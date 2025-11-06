La justicia investiga una trama en la Policía de Granada para colocar a hijos y allegados de los mandos

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a 43 personas por su presunta implicación en una posible trama de amaños en diferentes oposiciones para Policía Local en Granada, Albolote y Algarinejo. Entre los investigados hay funcionarios, agentes, opositores y el exjefe de este cuerpo en la capital.

Esta instrucción, cuyo secreto de sumario fue levantado el miércoles, ha permitido de forma preliminar concluir que existe un grupo organizado dedicado a facilitar las preguntas de los exámenes de ingreso a la Policía Local de estos tres municipios a las personas que resultaron beneficiadas con las plazas. Entre ellos hay hijos, familiares o allegados de mandos y miembros de la Policía Local investigados a su vez en la causa.

Hasta el momento, la investigación se ha centrado en cuatro convocatorias de oposiciones, dos en Granada capital en los años 2019 y 2022, en las que se ofertaban 40 y 32 plazas; una tercera convocatoria en Algarinejo, y una más en el Ayuntamiento de Albolote.

Altos mandos entre los investigados

Veinte de los 43 investigados son mandos de la Policía Local, subinspectores de la Policía Local, presidentes y vocales de los tribunales, miembros de centrales sindicales del cuerpo, funcionarios del servicio de Contratación del Ayuntamiento de Granada y un psicólogo que intervino en la realización de las pruebas psicotécnicas de los dos procesos de Granada.

Entre este grupo se encuentran el anterior superintendente jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, que dimitió del cargo tras los registros de la UDEF en dependencias policiales del pasado febrero. Los otros 23 investigados son los beneficiarios del presunto fraude, muchos de los cuales ya están ejerciendo como agentes en los tres municipios.

A lo largo de la causa se han recabado pruebas en la documentación intervenida, conversaciones grabadas a los intervinientes, la colaboración de uno de los investigados y las declaraciones efectuadas por un testigo protegido.

En la causa se investigan los presuntos delitos de cohecho, pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, extorsión, coacciones y amenazas y omisión del deber de perseguir delitos.