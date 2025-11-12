El 'Rambo de Tineo', que mató a su hermano, vuelve a desaparecer

Un amplio dispositivo de la Guardia Civil y los Bomberos de Asturias busca desde este martes en las montañas de La Llaneza a Tomás Rodríguez, conocido como Tomasín y bautizado por los medios como el Rambo de Tineo después de que en septiembre de 2011 protagonizara una huida de más de 50 días escondido en el monte tras matar a su hermano.

Ahora, después de no tener noticias de él desde octubre su familia ha decidido denunciar su desaparición y se le busca por la misma zona en la que protagonizó su huida hace catorce años.

El personal que participa en el dispositivo, que estará geolocalizado en todo momento debido a la complicada orografía de la zona, centrará las labores de rastreo en la zona alta de La Llaneza, después de que se le haya buscado sin éxito por los alrededores del núcleo rural de Tineo. En el dispositivo participan los Bomberos de Asturias, la Guardia Civil, Cruz Roja, Medio Natural y voluntarios, en un dispositivo en el que se emplearán drones y perros.

Estuvo 50 días desaparecido

Tomás Rodríguez saltó a los medios en septiembre de 2011, cuando protagonizó una larga huida en la zona montañosa de Tineo, en el suroccidente asturiano, que se prolongó durante más de 50 días tras matar a su hermano.

Tras su captura por agentes de la Guardia Civil en la noche del 29 de octubre de 2011 sin que ofreciera resistencia, fue juzgado y condenado a una pena de seis años de cárcel por un delito de homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa y la atenuante de alteración psíquica. Salió de la cárcel en octubre de 2017 y regresó a la aldea de La Llaneza.