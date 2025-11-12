Pillan en Madrid a un peruano con dos órdenes de alejamiento y una pulsera telemática rota en el bolsillo

La Policía Municipal de Madrid identificó el pasado 8 de noviembre a un hombre con dos órdenes de alejamiento en vigor que llevaba en el bolsillo una pulsera de localización permanente manipulada, durante una inspección en un local de ocio del distrito de Usera, según ha informado el cuerpo policial.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana en un establecimiento de la calle Amor Hermoso, en el marco de un dispositivo conjunto con la Inspección de Trabajo, motivado por quejas vecinales, peleas y altercados en la zona. Durante la operación, los agentes observaron cómo el individuo trataba de salir del local sin pasar el control de identificación.

Cortada por la correa

El hombre, de 36 años y nacionalidad peruana, fue interceptado por los policías, que le realizaron un cacheo preventivo. En su bolsillo encontraron la pulsera antimaltrato cortada por la correa, un dispositivo utilizado en el seguimiento de medidas de alejamiento. El sospechoso alegó que el dispositivo "se le rompió en el trabajo".

Tras identificarlo, los agentes comprobaron que sobre él pesaban dos órdenes de alejamiento vigentes, dictadas por sendos juzgados de Getafe y referidas a dos mujeres distintas.

Los policías remitieron las actuaciones al juzgado correspondiente al considerar que la manipulación del sistema de localización podía suponer un riesgo para la seguridad de las víctimas.

Fuentes policiales señalaron que el hombre no fue detenido, ya que no pudo acreditarse si había alterado el dispositivo intencionadamente ni si había incumplido las medidas judiciales. La autoridad judicial determinará las medidas que correspondan una vez analizado el informe remitido por los agentes.