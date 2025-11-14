La autopsia al anciano de Almería que falleció intoxicado en 2023 muestra presencia de sedantes

El informe final del Instituto de Medicina Legal (IML) apunta a la intoxicación sufrida por la ingesta de tranquilizantes y narcóticos que le habría suministrado de forma "intencional" una falsa cuidadora de la dependencia, la cual fue enviada a prisión preventiva acusada de robar dinero y joyas a ancianos tras drogarlos.

Los forenses han confirmado la presencia de metadona en el organismo de la víctima, quien sufrió una intoxicación aguda por la ingesta de dichos medicamentos. Sin embargo, no tenía acceso a los mismos, puesto que ninguno formaba parte de algún tipo de tratamiento ni le fueron prescritos por un médico.

Fuentes judiciales han confirmado que esta intoxicación, según la necropsia, fue el desencadenante de una serie de complicaciones médicas graves, que culminaron con el fallecimiento de la víctima en el Hospital Universitario Torrecárdenas, donde había ingresado tres semanas antes.

Ante los datos recopilados en el marco de la investigación, los peritos concluyen que el hombre murió de forma "violenta" al haber sido intoxicado de forma "intencional".