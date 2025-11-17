Muere un hombre en Sevilla tras ser atropellado y arrastrado en los bajos del coche más de cinco kilómetros

La Policía Local de Sevilla investiga la muerte de un hombre de mediana edad cuyo cuerpo apareció este lunes en la avenida Ramón y Cajal, después de ser atropellado y arrastrado en los bajos del coche más de cinco kilómetros. Los primeros indicios apuntan a que el atropello se produjo en otro punto de la ciudad y la víctima quedó atrapada bajo el coche hasta el lugar donde finalmente fue localizada.

El servicio de Emergencias Sevilla ha informado en redes sociales de que las pesquisas se trasladarán a la autoridad judicial. El suceso ha obligado a cortar durante horas el tráfico en la avenida San Francisco Javier, sentido Diego Martínez Barrios, con desvíos en varias líneas de Tussam hasta que la circulación pudo restablecerse.

Un equipo especializado en la investigación de siniestros viales de Policía Local se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro vial ocurrido a primera hora de este lunes, en el que falleció un varón de mediana edad.

— Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 17, 2025

Los hechos sucedieron sobre las ocho de la mañana, puesto que el 112 recibió la primera llamada a las 8:20 horas, alertando de una persona atrapada en los bajos de un vehículo, lo que movilizó a Policía Local, Bomberos y sanitarios.

Más de cinco kilómetros hasta Nervión

Según una información adelantada por Diario de Sevilla, el atropello habría ocurrido inicialmente en la calle Lumbreras, cerca de la Alameda de Hércules. Este medio detalla que una cámara de control de tráfico habría grabado a la víctima caminando de forma errática antes de caer al suelo, momento en el que un vehículo que salía de un garaje pasó sobre él sin que la conductora se percatara. El mismo periódico señala que el cuerpo quedó enganchado y que el coche continuó la marcha más de cinco kilómetros hasta Nervión.

Otras fuentes cercanas al caso, citadas por el diario El Correo, señalan que la conductora afirmó haber sentido "un fuerte golpe" en plena lluvia, pero sin advertir qué había sucedido. No fue hasta llegar a la avenida San Francisco Javier cuando un peatón la alertó de que llevaba a una persona bajo el vehículo. Tras la llegada de los servicios de emergencia, solo se pudo certificar el fallecimiento del hombre.

La gravedad del incidente ha causado importantes restricciones de tráfico en la zona durante cerca de dos horas. Por el momento, la Policía Local mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del atropello y determinar responsabilidades.