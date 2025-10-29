Una menor de 14 años muere atropellada por un autobús en Barcelona

Una adolescente de 14 años ha perdido la vida la noche de este martes tras ser atropellada por un autobús en el distrito de Les Corts, en Barcelona. El trágico suceso se produjo poco después de las 21:45 horas a la altura del número 107 de la Gran Via de Carles III, en una zona sin paso de peatones.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, el vehículo implicado pertenece a la línea exprés X43 de la compañía Monbus. Por causas que todavía se investigan, el autobús embistió a la joven cuando esta caminaba por la vía, causándole heridas mortales.

Hasta el lugar del atropello se desplazaron tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cuatro dotaciones de los Bomberos de Barcelona y agentes de la Guardia Urbana, además del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios por reanimarla, la menor no pudo sobrevivir a las graves lesiones sufridas.

La Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana es la encargada de la investigación que determinará las circunstancias exactas del siniestro. El accidente también provocó restricciones temporales en la circulación de vehículos y en el servicio de tranvía de la zona.

9 víctimas mortales

Con esta tragedia, son ya nueve las víctimas mortales en siniestros de tráfico registrados en Barcelona en lo que va de 2025. Desde el Ayuntamiento han expresado su más sentido pésame a la familia y allegados de la menor fallecida este martes, reiterando su compromiso con la seguridad vial y la reducción de muertes en la ciudad.