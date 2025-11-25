Condenado a dos años y medio de cárcel por estafar 1.200 euros con un alquiler falso en Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a dos años y medio de cárcel a un hombre por estafar 1.200 euros con el alquiler de un piso que nunca se materializó.

Tal y como recoge la sentencia, el tribunal considera probado que el varón publicó un anuncio falso en un portal inmobiliario de Internet para alquilar un piso, del cual no era propietario. La víctima, que buscaba vivienda, contactó con él y realizó varias transferencias a su cuenta bancaria, por un total de 1.200 euros, bajo la promesa de que le devolvería el dinero si el inmueble no le gustaba.

La Sala destaca que el condenado no se presentó a las citas acordadas y bloqueó a la afectada, sin devolverle el dinero. El tribunal entiende que los hechos constituyen un delito de estafa agravada, dado que el engaño se dirigió a aprovechar la necesidad de vivienda de la víctima.

Los magistrados tienen en cuenta a la hora de dictar la pena la agravante de reincidencia, ya que el varón ya había sido condenado previamente por delito de estafa. En el momento del juicio el hombre estaba en la cárcel.

Por todo ello, ha sido condenado a dos años y medio de prisión, así como al pago de una multa de 1.620 euros. Sin embargo, la sentencia no es firme, ya que contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.