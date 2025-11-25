Una mujer dada por muerta 'revive' justo antes de ser incinerada

El templo budista Wat Rat Prakhong Tham, en Nonthaburi (Tailandia), suspendió el domingo una cremación al detectar movimientos dentro del ataúd de una mujer que había sido trasladada allí para el rito. El centro difundió en Facebook un vídeo en el que se observa a la mujer moviendo los brazos y la cabeza en la parte trasera de una camioneta.

#Viral | ⚰️😱 ¡Aún no era su hora! Una mujer que había sido dada por muerta despierta dentro de su ataúd en Tailandia ➡️ El templo budista Wat Rat Prakhong Tham ha publicado el video de los hechos, donde se observa cómo la mujer empezó a mover levemente los brazos y la cabeza. pic.twitter.com/WKsJ8GQ8Xy — Notitarde (@webnotitarde) November 24, 2025

Pairat Soodthoop, responsable administrativo del templo, explicó a The Associated Press que la mujer llegó en un féretro blanco conducido por su hermano, procedente de la provincia de Phitsanulok, a unos 500 kilómetros. Según el relato del hombre, su hermana llevaba dos años postrada y había dejado de responder hacía dos días, por lo que la introdujo en un ataúd con la intención de trasladarla a un hospital de Bangkok para donar sus órganos, voluntad que ella había expresado previamente. El hospital rechazó la donación al no disponer de un certificado oficial de defunción. Tras ello, el hermano acudió al templo, que ofrece cremaciones gratuitas, donde también se le denegó el servicio por falta de documentación.

Mientras Soodthoop explicaba al hombre cómo obtener el certificado, escuchó un ruido en el interior del ataúd y pidió que lo abrieran. "Me sorprendí un poco, así que les pedí que lo abrieran, y todos se sobresaltaron. La vi abrir un poco los ojos y golpear el costado. Debía de llevar bastante tiempo así", declaró. El personal del templo comprobó que la mujer estaba con vida, la evaluó y la trasladó a un hospital cercano. Según Soodthoop, el abad del templo asumirá los gastos médicos.