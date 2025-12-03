Continúa la búsqueda de Mari Trini y su bebé, desaparecidos hace 38 años

La Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han retomado este miércoles el operativo en la antigua mina de Berbés, en el concejo asturiano de Ribadesella, para tratar de localizar los cuerpos de la mujer y su bebé desaparecidos en la provincia de León en 1987. Son María Trinidad Suardíaz, conocida como Mari Trini, y su hija Beatriz, de tan solo 13 meses, a quienes se perdió toda pista hace ya 38 años.

Las labores se centran en alcanzar dos vehículos que permanecen sumergidos en la balsa de agua de la mina, donde los investigadores sospechan que podrían encontrarse los restos mortales. Para ello, el dispositivo cuenta con más de cien efectivos y siete autobombas que trabajan intensamente en el drenaje del agua. El Quinto Batallón de León de la UME se está adaptando a los problemas que se van encontrando por los lodos de la balsa. Por el momento se han extraído unos 2.500 metros cúbicos de agua.

El portavoz policial, Ignacio Alonso de la Torre, ha explicado que el proceso se ha complicado debido a la gran cantidad de lodo acumulado en el fondo. No obstante, se confía en que la Policía Científica pueda acceder esta misma tarde a la zona donde se ubican los coches para realizar la primera inspección.

En abril se reabrió el caso

El rastreo se produce tras la reapertura del caso el pasado mes de abril por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón. La decisión judicial llegó tras el hallazgo de los vehículos y coincide con testimonios que apuntan a que el padre de la pequeña los arrojó allí tras la desaparición, precedida por una denuncia por maltrato interpuesta por la mujer.

La mujer, de origen asturiano, y su bebé desaparecieron en 1987 en Matadeón de los Oteros, en León, lugar en el que residía la familia, después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato. Desde entonces, los investigadores trataron de localizar sin éxito los cuerpos en las dos residencias propiedad del hombre, la de Matadeón de los Oteros, en 2017, y en la de Berbés, en 2018, poco antes de que el caso quedara archivado provisionalmente.