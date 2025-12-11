La Policía descarta "intencionalidad" en la electrocución de una mujer en un spa de Granada

La Policía Nacional ha descartado que exista una "intencionalidad" en el accidente de una mujer que el miércoles sufrió un desvanecimiento por una posible electrocución en la zona de spa de un hotel del centro de la capital granadina.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado a preguntas de los periodistas en Granada que todo apunta "claramente" a un accidente y que la mujer ya está recuperada y se prevé que en las próximas horas reciba el alta médica.

La mujer fue trasladada pasado el mediodía del miércoles a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada tras sufrir un desvanecimiento en un jacuzzi. Desde el 112 se dio aviso a los servicios sanitarios del 061, que activó el traslado al centro hospitalario, y a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

Accidente en el spa

Según fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, una llamada alertó del accidente pasadas las 12:30 de ayer miércoles. El testigo explicaba que una mujer de unos treinta años se había desmayado después de pulsar un botón para activar burbujas en el spa de un hotel ubicado en la calle San Antón, en el centro de Granada capital.

De la investigación se hizo cargo la Policía Nacional, que mantuvo a agentes desplegados en el hotel, hasta que se garantizó la seguridad de las instalaciones en las que se produjo el accidente.