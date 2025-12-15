Buscan al inquilino de la mujer asesinada en Sevilla tras descartar violencia doméstica

La investigación abierta tras la aparición de una mujer de 44 años asesinada a puñaladas en su casa de La Algaba (Sevilla) este domingo se centra en dar con el paradero del hombre al que le tenía alquilada una habitación de la vivienda. Lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que descarta que se trate de un caso de violencia machista.

A preguntas de los periodistas, el delegado ha explicado que tras el hallazgo, el hijo menor de la víctima avisó a su padre, que es la expareja de la mujer. Su participación se descarta en principio porque el hombre "estaba fuera". Posteriormente se localizó a la actual pareja de la víctima, que también estaba fuera, por lo que igualmente ha sido descartada su participación en los hechos.

"En este momento las investigaciones se centran en un individuo que era el que le tenía alquilada una habitación", un hombre que está en paradero desconocido desde que sucedieron los hechos ayer domingo, ha explicado.

Los hechos

Fuentes de la investigación y de Emergencias 112 Andalucía han informado este lunes de que a las 16:50 horas del domingo se recibió un aviso que alertaba del hallazgo del cadáver de una mujer en su casa de la calle Buganvilla, una vivienda unifamiliar situada en la zona sur de La Algaba.

Las llamadas indicaban que la víctima presentaba varias heridas por arma blanca, por lo que el 112 movilizó a Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios, que solo pudieron confirmar la muerte de la mujer, de nacionalidad española. El cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia que determinará la causa de la muerte.