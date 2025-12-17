Abandonan a un bebé recién nacido en un portal de Sevilla

Sevilla se encuentra conmocionada tras el hallazgo de un bebé de pocos días de vida abandonado el pasado lunes en un portal de la calle Cráter, en la barriada Madre de Dios. El recién nacido fue localizado por vecinos de la zona alrededor de las 14:00 horas, quienes avisaron de inmediato a los servicios de emergencia mientras algunos le proporcionaban leche y pañales a la espera de la atención profesional.

El bebé, que se encontraba desnudo, fue trasladado al hospital Virgen del Rocío para someterse a un examen médico completo y determinar su estado de salud. Según fuentes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, el pequeño permanece ingresado y sigue los protocolos habituales de análisis en casos de abandono. Paralelamente, se está tramitando su desamparo provisional mientras se busca una familia de acogida que pueda asumir su tutela, con la posibilidad de una futura adopción.

El suceso ha generado gran preocupación entre los vecinos, que se muestran consternados por la forma en que fue abandonado el niño. Cristóbal, propietario de una tienda cercana, ha explicado al programa Hoy en día de Canal Sur Televisión: "Ha sido una cosa muy fuerte. No sé qué madre puede abandonar a un hijo. Ha sido un impacto muy grande para el barrio. Hay muchas maneras de dejar un niño, nunca en un portal con el frío que hace y de la manera en que lo han dejado, sin ropa y sin nada. Se lo llevaron envuelto en papel de plata por el frío que hacía para que no perdiera el calor".

Buscan a los padres del bebé

La Policía Nacional se encuentra investigando el caso, rastreando registros de nacimientos recientes en la capital andaluza para localizar a los padres del bebé y esclarecer los motivos del abandono. En este sentido, el objetivo de las fuerzas de seguridad es garantizar la protección del menor y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

El incidente ha recordado a los vecinos otros casos similares ocurridos en la provincia, como el abandono de un bebé en un contenedor en Los Palacios hace dos años, cuando una vecina que iba a tirar la basura se encontró con un bebé en un contenedor.

Se entregará a una familia de acogida

Mientras tanto, la Junta de Andalucía continúa gestionando la acogida del pequeño, contactando con familias que puedan garantizarle cuidado y protección, y evaluando la posibilidad de que permanezca bajo tutela permanente si finalmente no se localiza a sus progenitores.

El hallazgo del bebé ha conmocionado a toda la barriada, generando un clima de incredulidad y solidaridad al mismo tiempo, y subraya la necesidad de mecanismos sociales que eviten que recién nacidos se encuentren en situaciones de riesgo extremo.