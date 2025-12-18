Condenan al encargado de la morgue de la Universidad de Harvard por robar y vender restos humanos

El encargado de la morgue de la Facultad de Medicina de la prestigiosa universidad estadounidense de Harvard —Cedric Lodge, de 58 años— y su mujer —Denise, de 66 años— han sido condenados a ocho y un año de prisión, respectivamente, por robar restos humanos de la Facultad para venderlos.

El gerente de la morgue, que llevaba más de 20 años al frente del departamento, sustraía parte de los cadáveres donados para investigación —órganos, piel, miembros, caras e incluso cabezas— y los trasladaba desde la universidad, cerca de Boston, hasta su vivienda en Goffstown (New Hampshire), y otras zonas de Massachusetts y Pensilvania.

Según la comunicación enviada por el Departamento de Justicia estadounidense, el forense ha admitido los hechos. Ocurrieron entre 2018 y 2020. La pareja comercializó con las piezas mencionadas —que vendieron a personas en diferentes lugares de Estados Unidos— sin la autorización ni conocimiento de la universidad o los familiares de los donantes.

El procedimiento habitual es que una vez que los estudiantes terminan de trabajar con el cadáver donado, se incinera y/o se entrega a sus allegados. "Esta condena es otro paso adelante a la hora de garantizar que este tipo de actos son llevados ante la Justicia", ha aseverado el jefe de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Filadelfia —Wayne A. Jacob—.