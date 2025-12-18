Rescatan en Palencia a dos niños sustraídos en Madrid por su padre y su tía tras engañar a la niñera

La Policía Nacional ha detenido al padre y a la tía de dos menores que estaban bajo custodia de la madre y a los que supuestamente sustrajeron y trasladaron a otra ciudad, Palencia, aprovechando que estaban al cuidado de una tercera persona a la que hicieron creer que tenían que llevarse a los niños.

Los hechos sucedieron el pasado 24 de noviembre en el distrito madrileño de Arganzuela, cuando una mujer puso en conocimiento de la policía la sustracción de sus dos hijos menores de edad. Los niños se encontraban bajo la custodia de su madre, que en esos momentos estaba trabajando, cuando apareció una tía paterna solicitando verles. La cuidadora accedió a su petición permitiendo que les acompañaran mientras se dirigían al trabajo de la madre.

Durante ese recorrido, apareció la expareja, padre de los menores, y entre ambos embaucaron a la cuidadora para hacerle creer que se tenían que llevar a los menores. A partir de ese momento, la madre dejó de tener contacto con sus hijos, de los que desconocía su paradero, y no pudo comunicarse telefónicamente con su expareja ni con la tía de los niños.

Los menores fueron trasladados desde Madrid a Palencia, al domicilio del familiar implicado en la actuación, donde fueron detenidos ambos, en apenas 72 horas, como presuntos responsables de un delito de sustracción de menores.

Tras las numerosas gestiones realizadas por los agentes de la Comisaría de Distrito de Arganzuela y la Comisaría de Palencia, el pasado día 27 de noviembre, las investigaciones permitieron detener primero al padre mientras se encontraba circulando con su vehículo, acompañado por uno de sus hijos.

Inmediatamente, en el domicilio investigado fue detenida la tía paterna, y allí encontraron al otro de los menores. Los niños fueron trasladados a dependencias policiales para su custodia y cuidado en un centro de acogida.

Desde Madrid, un indicativo policial provisto con sillas de retención infantil se desplazó junto a la madre de los menores hasta Palencia para recogerles y llevarlos al domicilio materno en perfecto estado de salud.