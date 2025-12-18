Un acusado de abusar de una de niña desde los 7 a los 9 años: "No la obligué a hacer nada que no quisiese"

Un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor —que en la actualidad tiene diez años— en la localidad de Maniños (en La Coruña) niega los abusos. "No la obligué en ningún momento a hacer nada que no quisiese", ha afirmado durante su declaración en el juicio celebrado este jueves en la Audiencia Provincial en referencia a los momentos en los que estuvo a solas con la niña.

"Para nada, no se me ocurre", ha asegurado cuando los letrados le han preguntado por los presuntos tocamientos que habría infligido a la menor a lo largo de dos años. Tenía relación con ella, ha alegado, porque era "amigo" de sus padres. "Estábamos a la vista de todos, yo no me escondí en absoluto", ha insistido. "Yo sé a ciencia cierta que no he hecho nada malo a nadie", ha zanjado.

Alega que ella le buscaba

Según su versión, él no buscaba estar con la niña —que tenía entre 7 y 9 años en el momento de los hechos— sino que ella "me seguía". "Yo salí y vino detrás de mí", ha dicho al relatar uno de los episodios en los que se habría dado esa situación.

No obstante, la Fiscalía, en su escrito de calificación —al que ha tenido acceso Europa Press—, considera los hechos constitutivos de un delito continuado de agresión sexual y pide para el acusado una pena de seis años de cárcel así como el pago de una indemnización a la víctima de 5.000 euros por el daño moral.

Por su parte, la acusación particular que representa a la madre reclama para él una condena de cuatro años de prisión, y la del padre exige tres. En contraposición, la defensa del encausado solicita la libre absolución.