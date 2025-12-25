Emergencias pide precaución ante los ahogamientos de niños con comida y juguetes pequeños en Navidad

El servicio de Emergencias 112 de Baleares ha pedido precaución ante los posibles ahogamientos de los pequeños de la casa tanto con comida como con piezas de juguete durante la celebración de la Navidad.

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, el servicio de emergencias ha alertado de que durante estas fechas pueden darse más casos de ahogamientos, también de personas de edad avanzada, a la hora de comer.

🎄 ¡Feliz Navidad! Si sufrís cualquier emergencia, 📞 llamad al 112. ℹ️ Os dejamos unos consejos básicos para pasar las fiestas con seguridad y sin sobresaltos. Ante todo, sentido común. pic.twitter.com/QDc0tTrNlB — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) December 24, 2025

Por tanto, nos instan a comer sentados, poco a poco y con especial precaución si tomamos frutos secos, aceitunas o caramelos duros. En cuanto a las uvas de Año Nuevo, mejor peladas y cortadas.

Estos episodios indeseados también suelen darse en los niños que se introducen juguetes de pequeñas dimensiones en la boca, por lo que los adultos deben permanecer vigilantes.

Otros peligros, en Navidad

El servicio de emergencias ha recordado además la obligación de no conducir bajo los efectos del alcohol y ha propuesto planificar los transportes o designar a un conductor que ofrezca llevar al resto.

También piden precaución a la hora de usar braseros o estufas. Es recomendable ventilar las estancias interiores y no dejarlos encendidos si no hay nadie que esté pendiente de ellos. Ante cualquier eventualidad, la ciudadanía puede llamar al teléfono 112.