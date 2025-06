Ahogamientos infantiles en España: una tragedia, ¿evitable?

Es cuestión de segundos. Un pequeño despiste que desemboca en tragedia. Mientras miles de familias se preparan para disfrutar de las vacaciones estivales, una amenaza silenciosa acecha a los más pequeños en las zonas de baño de toda España: el "ahogado invisible". Advierte sobre ello Sebastián Quintana, presidente de la asociación 'Canarias, 1.500 km de costa', quien lanza un mensaje urgente a las autoridades y, sobre todo, a los adultos responsables del cuidado de menores.

"Desgraciadamente la experiencia nos dice que van a morir muchos niños este verano". Los datos avalan el lamento de Quintana. "En lo que llevamos de año ahora mismo contabilizamos que en España son 16 menores los que han perdido la vida y comprobamos que en la mayoría de los casos es por imprudencia producto del desconocimiento", incidió. Ayer mismo una niña de 21 meses de edad murió en la localidad sevillana de Guillena en la piscina del domicilio familiar. La menor fue trasladada de forma inmediata al centro de salud, que cuenta con dos equipos de urgencias, donde los sanitarios estuvieron más de una hora realizándole maniobras de reanimación, desgraciadamente sin éxito.

El "ahogado invisible" es aquel menor que se ahoga sin que nadie a su alrededor lo perciba. Aunque esté rodeado de personas, sus movimientos espasmódicos pueden parecer parte de un juego, como si estuviera sumergiéndose o chapoteando. La tragedia ocurre en silencio y en segundos, en playas y piscinas aparentemente seguras, donde la confianza y el descuido se combinan en un cóctel letal.

Un caso que ilustra el fenómeno es el de una niña fallecida en una piscina del Lago Taurito. A pesar de que en ese momento había 2.400 personas en el recinto, nadie advirtió que no jugaba: se estaba ahogando. "Pensaban que se estaba margullando, cuando en realidad se estaba muriendo", relata Quintana.

Un drama creciente y evitable

El problema no es exclusivo de España. En toda Europa se repite el patrón: niños introducidos en espacios acuáticos sin preparación, vigilancia ni conciencia del riesgo. El experto asegura que el 90% de las muertes por ahogamiento infantil se podrían evitar con una vigilancia adecuada. Para ello, su organización ha lanzado campañas y talleres dirigidos a clubes deportivos y federaciones canarias, con el objetivo de ofrecer formación preventiva, sobre todo en la franja de edad más vulnerable.

Cinco medidas clave para un verano seguro

Para frenar esta tragedia, la asociación 'Canarias, 1.500 km de costa' ha difundido un listado de cinco recomendaciones imprescindibles:

Evitar el baño con bandera roja o en condiciones adversas: Ni adultos ni menores deben entrar al agua si el mar está revuelto o hay advertencias visibles.

Acompañar siempre a los menores en el agua: Ya sea en piscinas o playas, no dejarlos solos en ningún momento.

Acudir solo a playas con servicio de vigilancia: La presencia de socorristas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Respetar la señalética y las indicaciones del personal de socorrismo: Su función es garantizar la seguridad colectiva.

Ante un posible ahogamiento, actuar con rapidez: Avisar de inmediato al 112 puede salvar vidas.

Una responsabilidad colectiva

El mensaje de Quintana es claro: la prevención no es opcional. "No solo se trata de mirar, sino de saber lo que se está mirando", recalca. Porque el mayor peligro para los menores no es el mar ni la piscina, sino la falsa sensación de seguridad de los adultos que los rodean.

Con la llegada del verano, las autoridades y las familias tienen la responsabilidad de convertir el ocio acuático en un entorno seguro. Porque cada muerte infantil por ahogamiento es una tragedia evitable, y la vigilancia activa sigue siendo el mejor salvavidas.

Iniciativas y propuestas

Diversas organizaciones y entidades han lanzado campañas para concienciar sobre este problema. Por ejemplo, la iniciativa "#StopAhogados" busca reducir el número de ahogamientos en España mediante la educación y la implicación de las instituciones. Asimismo, se han propuesto cursos gratuitos de natación infantil en municipios como Tres Cantos para reducir el riesgo de ahogamientos en piscinas.

🏊 Disfruta de las vacaciones de manera segura y 𝗽𝗿𝗲𝘃é𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗵𝗼𝗴𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀. 🌞 👀 Vigila

⚠️ Elige zonas seguras

👶 Supervisa a los más pequeños. Sigue nuestros consejos clave 🎥https://t.co/DaNjdZft1q#StopAhogados | #DrowningPrevention pic.twitter.com/FMBkMYFlI7 — Stop Ahogados (@StopAhogados) April 7, 2025

Además, se ha señalado la efectividad de la legislación francesa que obliga a vallar piscinas, la cual ha reducido los ahogamientos en un 75%, y se ha defendido su implementación en España.

Alarma creciente

Un total de 471 personas fallecieron en 2024 por ahogamientos en espacios acuáticos de España, un 11,6% más respecto a los 422 de 2023, con lo que se sitúa como el segundo peor año en el último decenio tras 2017, cuando se registraron 481, según el informe anual de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. En el conjunto de 2024 la comunidad autónoma que registró más fallecidos fue Andalucía por segundo año consecutivo, 72, cuatro más que en 2023. Ya en 2025, desde la Federación advierten de lo que ha pasado en el mes de mayo, uno de los peores en la última década.

📈 El tercer peor mayo en ahogamientos mortales en los últimos diez años, con 44 muertes 🔴 Según el INA, 138 personas han perdido la vida en los espacios acuáticos españoles en lo que va de 2025 Noticia completa en: https://t.co/dYdfAeoNaT — RFESS (@RFESS1) June 4, 2025

El perfil de la persona muerta ahogada en España durante 2024 según el informe es la de un hombre mayor de 55 años que pierde la vida en una playa.

Precisamente la playa fue a lo largo de 2024 el escenario en el que se registró un mayor número de muertes por ahogamiento, 244 del total (51,8%), seguido de ríos, en los que tuvieron lugar 85 (18,05%, cuatro puntos más que el año anterior) y piscinas, con 57 (12,1%).

Por otro lado, un total de 66 de los 471 fallecimientos (el 14,01%) se dieron en lugares con vigilancia frente a 213 en zonas que no la tenían (45,22%) y 192 en los que no procedía disponer de este servicio (40,76%).