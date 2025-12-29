Quién era Jorge García-Dihinx, el pediatra e influencer fallecido en el alud de Panticosa

Tres personas han muerto este lunes en un alud en el Pirineo aragonés, en la zona del pico Tablado, a unos 2.200 metros de altitud y cerca del balneario de Panticosa. Dos de ellos eran el médico pediatra en influencer Jorge García Dihinx y su pareja, Natalia Ramón.

García Dihinx era pediatra de profesión que ejercía en el Hospital San Jorge de Huesca y estaba especializado en gastroenterología pediátrica, nutrición y obesidad infantil. Pero además de esta faceta profesional era una persona muy aficionada a la montaña y amante del deporte de la nieve. Formaba parte del club Peña Guara, de Huesca, según ha confirmado a Europa Press.

Además, entre los aficionados al montañismo era muy conocida su página web lameteoqueviene, un referente y un portal de consulta para conocer las condiciones meteorológicas a la hora de programar una salida a la montaña.

Pero sobre todo era muy conocido en las redes sociales por su difusión del deporte y de la alimentación sana. En su perfil de Instagram había realizado 1.948 publicaciones y contaba con nada más y nada menos que 371.000 seguidores. La mayor parte de esas publicaciones son consejos de salud, claves sobre alimentación y también rutas de montaña y parte del deporte que hacía, especialmente en el Pirineo.

García Dihinx y sus compañeros estaban practicando esquí de travesía en la zona cuando se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, que han resultado ilesos y son los que han alertado a los servicios de emergencias.

"Personas muy queridas en la zona y expertos"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que se ha trasladado al lugar del accidente al poco de conocerse, ha lamentado desde allí el fallecimiento de tres estas tres personas de las que ha destacado que eran "expertos montañeros, que vivían por y para el Pirineo". "Un alud ha segado la vida de tres amantes del Pirineo", ha expresado.

El presidente del ejecutivo autonómico ha trasladado su pésame y sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todos los aficionados al montañismo, una afición de las víctimas que practicaban como 'hobby'.

"Eran personas muy queridas en la zona y expertos, no solamente montañeros, sino también meteorólogos", ha comentado para elogiar el conocimiento que tenían sobre la montaña, "no solamente de los Pirineos, sino que eran de los mejores montañeros que había en España". "Ha sido un golpe de mala suerte", ha añadido.