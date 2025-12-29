Al menos dos muertos y un herido por un alud junto al balneario de Panticosa

Dos personas han muerto, otra está herida de gravedad y, según fuentes en la zona confirman a Libertad Digital, otras cuatro estarían en este momento atrapadas tras un alud que ha tenido lugar en la mañana de este lunes.

Fuentes del Gobierno de Aragón han confirmado que hay dos personas fallecidas por el alud, que ha tenido lugar en las inmediaciones de una zona termal del valle de Tena, el conocido Balneario de Panticosa. El suceso ha tenido lugar en un área de alta montaña donde la nieve ha alcanzado a los excursionistas y esquiadores.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el aviso a los servicios de emergencia del 112 se registró en torno a las 13.00 horas de este lunes. Por el momento, el Instituto Armado no ha confirmado oficialmente la filiación de las personas accidentadas.

Tras la notificación, se ha activado de inmediato un dispositivo de urgencia compuesto por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), la Unidad Aérea y facultativos del 061, que permanecen actuando en el lugar de los hechos.