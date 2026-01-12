Amplían la zona de búsqueda del pescador desaparecido en la costa asturiana

Efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja y Salvamento Marítimo han reanudado a primera hora de hoy la búsqueda de Juan Carlos Suárez, de 51 años, que desapareció el sábado mientras pescaba en la zona de Punta Engaramada, en el concejo asturiano de Coaña.

Hasta el momento, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha encontrado una caña de pescar en la zona de búsqueda.

Se trata de un experimentado pescador y conocedor de la zona que no regresó a su casa como estaba previsto ni atendía a las llamadas de teléfono, por lo que su familia acudió a buscarlo, aunque sólo encontró su coche a unos 300 metros de la zona de pesca.

La alcaldesa de Coaña, Rosana González, ha manifestado que su Ayuntamiento está «pendiente para ofrecer la ayuda que sea necesaria y para arropar a la familia».