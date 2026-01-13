Investigan como violencia doméstica la muerte de una anciana en Badajoz

La Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia doméstica el fallecimiento de una mujer de 78 años en la ciudad de Badajoz. El presunto autor, su marido de 81 años, fue detenido por estos hechos y ha ingresado en prisión, según han informado fuentes de la Policía Nacional.

La investigación apunta a que el hombre habría propinado el viernes pasado una paliza a la mujer, que ingresó en el hospital Universitario de Badajoz con un hematoma en la cabeza y numerosas contusiones por golpes. La víctima fue dada de alta la madrugada del sábado y regresó a su domicilio. Fue el hijo que tienen en común, quien al ir a la vivienda el domingo por la mañana, la localizó en el suelo y la llevó de nuevo al hospital, donde quedó ingresada. Sin embargo, no pudo superar la gravedad de las heridas y falleció al día siguiente.

El detenido fue puesto a disposición judicial este pasado viernes, 9 de enero, por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica hacia su mujer. En ese momento, el titular de la plaza 1 del Tribunal de Instancia de Badajoz acordó, como medida cautelar, una orden de alejamiento y prohibición de acercarse el hombre tanto a la mujer como a su domicilio. A la víctima no se le tomó declaración por encontrarse hospitalizada

Ayer mismo el hombre volvió a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento al acercarse al hospital en el que estaba su mujer, por lo que el Juzgado de Guardia acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza. No obstante, el titular de la plaza 1 se ha inhibido a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz que es quien se hará cargo de las diligencias a partir de ahora