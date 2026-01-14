La basura acumulada por un hombre impide sacar su cadáver tras fallecer en su piso de Oleiros (Coruña)

Desde la Benemérita, y tras la retirada del cuerpo, han explicado que se trata de un hombre de 77 años, vecino de esta localidad, que podría padecer el síndrome de Diógenes. El aviso se dio al no verlo desde hacía aproximadamente quince días y al emanar un "fuerte olor" desde la vivienda. Ante esta situación, la Policía Local dio aviso a la Guardia Civil, procediendo, de manera conjunta, al acceso al interior, donde se confirmó la presencia del cuerpo sin vida.

El inmueble, han precisado, "se encontraba gravemente afectado por una gran acumulación de basura y de escombros, lo que dificultaba el acceso". En él, se realizaron labores de limpieza "en la medida de lo posible" pero resultaron insuficientes para "un acceso seguro".

Hoy se ha procedido a la limpieza del domicilio con los medios adecuados y poder sacar el cadáver, como se hizo, para luego seguir con la retirada de objetos y otros materiales.