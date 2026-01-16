Detenido el cordobés Juan Herrera, el 'monje vidente' de First Dates y en la lista de 'Los 10 más buscados en España'

La Policía Nacional ha confirmado la detención en Managua – Nicaragua – de Juan Herrera Guerrero, uno de los prófugos que figuraba en la lista de 'Los 10 más buscados en España'. Natural de Puente Genil – Córdoba – estaba en busca y captura por abusos y agresiones sexuales a menores. Por ello, se enfrentaría a una pena de diez años de prisión.

Según ha informado la Policía en un comunicado, Juan Herrera ha sido localizado con el apoyo de la Agregaduría del FBI en España y su detención la han realizado las autoridades nicaragüenses a través de la intermediación de la Consejería de Interior de España para Centroamérica y con la colaboración de los enlaces de fugitivos de Guatemala y Honduras.

Después de diversas gestiones, los agentes llegaron a la conclusión de que el fugitivo había abandonado España y había diseñado un itinerario por distintos países con la finalidad de dificultar la trazabilidad de su huida. Como consecuencia de su situación irregular en el país, las autoridades nicaragüenses han logrado localizarle y detenerlo. Actualmente se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua.

🚩Detenido en #Nicaragua uno de los #fugitivos de la lista "Los diez más buscados", siendo ya el cuarto arrestado 🔴Juan Herrera Guerrero está reclamado por presuntos delitos de #corrupción de menores y extorsión, con una posible pena de hasta 10 años de #prisión pic.twitter.com/UCvV6YLuU0 — Policía Nacional (@policia) January 16, 2026

Hechos de los que se le acusa

La trayectoria delictiva del detenido se inició en 2003 y fue acumulando un gran historial de antecedentes por diversos delitos. En 2010, junto a otro hombre, simuló ser, presuntamente, un agente de la autoridad. Con el pretexto de realizar supuestos cacheos de seguridad, retuvieron en la vía pública a tres menores de edad a las que realizaron tocamientos de índole sexual.

Además, se le atribuye el presunto liderazgo de una red de "sextorsión" relacionada con hechos de índole sexual con menores. Ante el riesgo de fuga, se emitió una orden internacional de detención por delitos de extorsión y corrupción de menores. La Policía Nacional lo describía como un hombre de "53 años, complexión atlética, color de pelo castaño y ojos marrones, usa gafas".

Su paso por el programa First Date

En abril de 2022, se presentó al programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera. Lo hizo con gafas de sol y ropa oscura, presentándose como vidente y asegurando estar disfrutando de una segunda vida: "Me mataron en Francia por brujo y cuando voy a París, lo noto". Por ello, podía "ver muertos, hipnotizar a sus pacientes e invocar a espíritus como el de Lola Flores y a Francisco Franco".

🔎#SUCESOS El "Monje vidente" de "First Dates", presunto líder de una red de menores que extorsionaba a famosos. 🎙️Luis Herrero repasa los sucesos de la semana con el periodista @Alfonso_Egea 👇👇 📻https://t.co/hL6P4BRrpG pic.twitter.com/ed7Q9TkWw6 — En Casa De Herrero (@encasadeherrero) September 19, 2023

Su paso por el programa no dejó indiferente a la audiencia y comenzó a ser conocido como 'el monje vidente'. Poco después, en octubre de 2023, la Fiscalía de Menores de Valencia lo situó como el cabecilla de una trama de extorsión a personalidades de la sociedad valenciana. Además, supuestamente chantajeaba a las víctimas con la difusión de imágenes íntimas.