Arroja una cazuela de agua hirviendo a su compañera de piso en Soria

Una discusión doméstica que terminó de la peor manera posible. Un hombre ha sido detenido en El Burgo de Osma, Soria, por arrojar una cazuela de agua hirviendo a la mujer con la que convivía, a la que le ha causado graves heridas en la cabeza y el cuello.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 16 de enero, cuando, tras una discusión por motivos de convivencia, el varón arrojó una cazuela de agua hirviendo a la mujer con la que convivía desde hacía aproximadamente veinte días.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones graves en la cabeza y el cuello, por las que fue atendida en el Centro de Salud de El Burgo de Osma, donde se emitió el correspondiente parte de lesiones.

La Guardia Civil ha detenido al individuo, un hombre de 54 años y le ha trasladado al Puesto de la Guardia Civil y, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de El Burgo de Osma.