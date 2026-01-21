La Policía Municipal incauta 63 abonos del Real Madrid que se revendían por hasta 2.000 euros

Efectivos de la Policía Municipal de Madrid han confiscado un total de 63 abonos de temporada que estaban siendo revendidos de manera irregular en las horas previas al partido de Champions League Real Madrid-Mónaco.

La intervención se produjo en un local de la calle Marceliano de Santa María durante una inspección de la Ley de Espectáculos Públicos. La persona identificada in situ actuaba como intermediaria de los titulares legítimos y cobraba una comisión de unos 200 euros sobre el precio final, que en algunos casos alcanzaba los 2.000 euros.

Tras la incautación, los pases han sido remitidos al club blanco, que podría proceder a la retirada del carné de los socios involucrados. En el pasado 'Clásico' de octubre, el Cuerpo ya intervino otros 280 abonos en circunstancias similares.