Espectacular rescate de una cabra y su cría recién nacida en un acantilado de Ajo

Los bomberos del Gobierno de Cantabria protagonizaron este jueves un rescate de alto riesgo tras recibir el aviso de que dos cabras se encontraban atrapadas en un acantilado en la localidad de Ajo, en el municipio de Bareyo. La intervención se convirtió en un verdadero desafío debido a la dificultad del terreno y la ubicación de los animales, una madre con su cría recién nacida.

La madre podría haber dado a luz en la repisa del acantilado, según informó el 112 Cantabria. El parto se produjo en una repisa estrecha y expuesta al mar, en uno de los tramos más abruptos del litoral cántabro.

Al no poder moverse la cría, la madre permaneció a su lado, no abandonó a su cría, inmóvil junto a ella mientras pasaban las horas. Mostrando un comportamiento instintivo que, si bien natural, aumentaba considerablemente el peligro y riesgo de caída y de accidente.

Rescatan a una cabra recién nacida y a su madre en una zona acantilada de Ajo (Cantabria) pic.twitter.com/8nx9CCiq88 — Libertad Digital (@libertaddigital) January 23, 2026

Los bomberos descendieron por el acantilado, una maniobra complicada debido a la irregularidad del terreno – paredes verticales, cornisas estrechas y superficies resbaladizas – y la cercanía del mar, hasta alcanzar a los animales. Una vez asegurada la zona, los efectivos lograron subir a ambos hasta la parte superior de las rocas, donde se encontraba el resto del rebaño. El rescate se completó con éxito y tanto la madre como la cría se encuentran en buen estado de salud.