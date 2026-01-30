Detenido por enviar 600.000 euros en criptomonedas a Hamás

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 38 años, propietario de una peluquería china, en la localidad barcelonesa de L'Hospitalet de Llobregat, acusado de un delito de financiación del terrorismo y otro de contrabando. Según han informado fuentes policiales, el arrestado mantenía vínculos directos con la organización Hamás.

Las pesquisas se iniciaron en junio de 2025 en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales. Durante las diligencias, los investigadores detectaron que el sospechoso realizaba transferencias de criptoactivos hacia direcciones controladas por una entidad instrumental, presuntamente utilizada por el grupo terrorista para financiarse.

La causa, dirigida por la Audiencia Nacional, ha logrado acreditar hasta 31 envíos de fondos que suman un total de 600.000 euros. En el registro de su domicilio y comercio se intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, dos armas y cerca de 9.000 puros, elevando el valor de lo incautado a 370.000 euros.