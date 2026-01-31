La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción disciplinaria impuesta a un agente de la Benemérita que, encontrándose bajo los efectos del alcohol durante su servicio, protagonizó un incidente en las instalaciones deportivas del complejo de La Moncloa. El alto tribunal ratifica así la pérdida de veinte días de haberes con suspensión de funciones.

Los hechos se remontan al 1 de abril de 2022, cuando el guardia civil acudió a su puesto en el gimnasio del personal de seguridad de Presidencia del Gobierno tras haber consumido cerveza. Posteriormente, permitió que un brigada y un cabo introdujeran una botella de ginebra en la sala de cardio, donde el sancionado se unió a ellos consumiendo combinados de alcohol.

La situación derivó en esperpento cuando, horas después, se personaron en el lugar un subinspector de Policía y el jefe de escoltas de Pedro Sánchez. Cuando le reprocharon al agente su estado de embriaguez, este reaccionó bajándose los pantalones y mostrando su trasero, al tiempo que bailaba y se ponía en cuclillas, según recogen los hechos probados de la sentencia.

El Supremo ha desestimado el recurso del agente, señalando que existen suficientes pruebas testificales que acreditan los síntomas de embriaguez, tales como voz pastosa y frases incoherentes, además de la conducta irrespetuosa. El tribunal considera que actuar de tal modo estando de servicio constituye una conducta indigna de un miembro del Instituto Armado.