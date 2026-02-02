Detenido un alemán en Tenerife por matar a tiros a su madre y dejar una nota pidiendo perdón

Las autoridades han detenido en Tenerife a un hombre de nacionalidad alemana como presunto autor de la muerte violenta de su madre, de la misma procedencia y también residente en la isla. El trágico suceso tuvo lugar en una urbanización situada en el núcleo costero de Costa del Silencio, en el municipio de Arona.

La alerta saltó durante la mañana de ayer, aproximadamente a las 11:20 horas, cuando los vecinos de la zona informaron de haber escuchado varias detonaciones. Al personarse en la vivienda de la víctima, los agentes de la Guardia Civil hallaron el cuerpo sin vida de la mujer. En la escena del crimen, los especialistas de Criminalística localizaron diversos casquillos de bala del calibre 22, confirmando que el agresor utilizó un arma de fuego. Tras el crimen, el sospechoso huyó del lugar, llevando consigo el arma utilizada.

El rápido despliegue policial permitió la rápida localización y arresto del sospechoso tan solo unas horas más tarde. Actualmente, se encuentra bajo custodia en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil en Playa de las Américas, a la espera de pasar a disposición judicial por un presunto delito de homicidio doloso. Un detalle relevante de la investigación es el hallazgo de una nota manuscrita en el domicilio, en la que el presunto autor pedía perdón por los hechos cometidos.