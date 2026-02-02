Detenido un joven de 22 años por pegar a su abuela en Valladolid capital

La Policía Municipal de Valladolid detuvo este pasado fin de semana a un varón joven de 22 años por presuntamente haber pegado a su abuela de 68 años. Según fuentes policiales, fue una vecina quien alertó a los servicios de emergencia tras escuchar lo que estaba ocurriendo en el domicilio. Cuando los agentes llegaron al lugar, el presunto agresor ya se había marchado.

Cerca de una hora después, una nueva llamada avisó de la presencia de un vehículo detenido en mitad de una calle de la misma zona, con el conductor dentro de un bar cercano. Al acceder al establecimiento, los agentes identificaron al joven, que coincidía con la descripción facilitada previamente. En ese momento, el hombre negó haber agredido a su abuela, aunque finalmente fue detenido tras las comprobaciones policiales.

Dos detenciones más este fin de semana

Este mismo fin de semana, la Policía Municipal practicó otras dos detenciones en la ciudad relacionadas con delitos de violencia machista y quebrantamiento de orden de alejamiento, en los barrios de Parquesol y en otro domicilio de Valladolid, según confirmaron las mismas fuentes.

El primero se trata de un hombre de 52 años que habría realizado tocamientos sexuales a su esposa de 29 años sin su consentimiento. La mujer llamó a los servicios de emergencia alertando de lo ocurrido y los agentes accedieron a la habitación en la que se encontraba el varón, con quien se entrevistaron y que negó los hechos. Finalmente fue detenido por el presunto caso de violencia de género.

El segundo varón, de 47 años, fue detenido en el barrio de Parquesol por quebrantamiento de una orden de alejamiento que le constaba por delito de violencia de género. A las 2.00 horas del domingo, una mujer llamó a la Policía y aseguró que había visto a un individuo que había entrado al portal y había mirado los buzones, mientras que poco después había accedido a la zona de los garajes.