Caen dos estafadores en Málaga por un fraude de 4 millones en criptoactivos y arbitraje de divisas

La Policía Nacional ha destapado un fraude masivo que supera los cuatro millones de euros en inversiones de criptomonedas, por el que ha detenido a dos personas en la provincia de Málaga. Los investigados, administradores de empresas del sector de las plataformas de inversión, recibían transferencias de criptoactivos y dinero en metálico con la falsa promesa de ser invertidos en criptomonedas y en el arbitraje de divisas entre España y Colombia a cambio de altas rentabilidades.

El dinero defraudado a un amplio número de ahorradores era desviado para contratar bienes y servicios a beneficio de la trama, a través de sociedades interpuestas, y los agentes procedieron al bloqueo de 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas.

En la investigación que aún continúa abierta, han sido arrestados una mujer y un hombre en la ciudad malagueña de Fuengirola y en Málaga capital por su supuesta implicación en un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer, que invirtió 4.000 euros en una plataforma de inversión en la empresa en la que trabajaba y comenzó a sospechar de la posible existencia de un fraude masivo.

Una trabajadora recopiló datos de 3.000 posibles afectados

Decidió recopilar documentación que acreditara lo sucedido y la dio a conocer a los investigadores con un archivo con datos de más de 3.000 personas presuntamente afectadas, tanto en España como en países de Sudamérica, en una estafa que podría ascender a más de cuatro millones de euros.

Los agentes constataron la existencia de múltiples víctimas en distintas provincias y lograron identificar a los autores y las sociedades desde la que actuaban los estafadores, por lo solicitaron medidas judiciales con la finalidad de esclarecer lo sucedido.

Para dar mayor credibilidad, la operativa se justificaba mediante un supuesto contrato de préstamo con finalidad inversionista y con la firma de las víctimas.

Cuentas en el extranjero

Los investigadores realizaron un exhaustivo análisis de las cuentas de las sociedades a nombre de los autores y de los investigados y evidenciaron que eran usadas para canalizar los fondos que recibían de las víctimas, desde donde se desviaban hacia otras cuentas bancarias a nombres de sociedades y personas físicas, la mayoría localizadas en el extranjero. Se localizó a una mujer implicada en los hechos, la principal investigada, residente en Fuengirola, y se efectuó un registro domiciliario; se localizó documentación relativa al caso, 2.260 euros en metálico, soportes para custodia de criptoactivos y dispositivos electrónicos y se procedió a su detención por delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Comprobaron el uso de los fondos obtenidos de las víctimas para contratar bienes, como un vehículo de alta gama y servicios, mediante el uso de una sociedad interpuesta, cuyo administrador, de 32 años, resultó también arrestado en la capital malagueña. Continúan las gestiones para localizar a más implicados y analizar la información obtenida en los registros.