Menú
Sucesos

Pillan a un niño de 13 años conduciendo en Vigo

La madre dejó el coche en marcha en la acera para realizar un recado. El menor circuló 150 metros marcha atrás generando un grave riesgo.

Libertad Digital
La madre dejó el coche en marcha en la acera para realizar un recado. El menor circuló 150 metros marcha atrás generando un grave riesgo.
Vehículo inmovilizado. | Policía Local

Agentes de la Policía Local de Vigo interceptaron el pasado miércoles por la tarde a un menor de 13 años conduciendo el coche de su madre, un vehículo que ella había dejado parado sobre la acera, con el motor en marcha, mientras iba a recoger una compra.

Los hechos ocurrieron en la calle Aragón, cuando un agente fuera de servicio que circulaba por la zona observó un turismo a su lado, conducido por un joven que aparentaba ser menor de edad. El agente dio aviso al 092 y una patrulla se trasladó al lugar. A su llegada, los agentes observaron al niño circulando marcha atrás unos 150 metros, realizando una maniobra antirreglamentaria y "constituyendo un peligro para el resto de los usuarios de la vía" y para él mismo.

Los policías interceptaron el coche y comprobaron que en su interior solo estaba el menor, al volante. En el momento de la intervención se presentó en el lugar la titular del coche, madre del niño, y con un elevado estado de nerviosismo explicó que había parado su vehículo sobre la acera, con el motor en marcha, para recoger una compra, dejando a su hijo de 13 años en el asiento del copiloto.

La Policía Local ha trasladado que, "evidentemente el menor carece de ningún tipo de habilitación para conducir y la responsable del vehículo ha puesto con su acción en una clara situación de riesgo y desprotección, tanto al menor como a terceros usuarios de la vía". Por ello, los agentes encargados de la Seguridad Víal, darán cuenta de los hechos sucedidos a las autoridades judiciales competentes.

Servicios

  • Radarbot
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida
  • Reloj