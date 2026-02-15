Golpe a una banda criminal en Palma: cuatro detenidos por 80 robos y un botín de 18.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres que podrían ser los autores de casi 80 robos en comercios y farmacias del centro de Palma cometidos entre finales del año pasado y principios de este.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Centro, en el marco de una investigación llevada a cabo desde el pasado mes de diciembre, ha acabado así con un grupo criminal (todos son de origen español) dedicado a cometer hurtos en establecimientos de ropa y farmacias en la zona comercial del centro de Palma.

Desde el pasado mes de octubre, los agentes del Grupo de Investigación detectaron un incremento exponencial en el número de denuncias por hurtos al descuido.

Los agentes confirmaron que todos los hechos denunciados tenían un 'modus operandi' común, cercanía geográfica y una repetición de patrones en el momento de cometerse los hurtos.

Los policías constataron que los hechos los cometían hombres que actuaban en pareja. Entraban en las tiendas de ropa, cogían prendas situadas cerca de las puertas de acceso y huían, aunque en ocasiones eran neutralizados por los trabajadores de seguridad. Actuaban igual en las farmacias.

Unos 80 hurtos en farmacias y tiendas de ropa

Los investigadores confirmaron que los presuntos autores habrían cometido cerca de 80 hurtos en más de 25 establecimientos repartidos en las zonas comerciales de Palma.

Continuando con la investigación y tras el cómputo total de los objetos sustraídos, los agentes concretaron que el perjuicio económico generado a los establecimientos ascendía a más de 18.000 euros.

Finalmente los agentes identificaron a los presuntos autores de los hechos. Se trata de cuatro hombres con multitud de antecedentes por delitos similares.

Paralelamente a estos hechos delictivos, los agentes llevaron a cabo una segunda investigación encaminada a esclarecer seis robos con fuerza en vehículos cometidos en aparcamientos de la zona centro de Palma. Ambas investigaciones confirmaron que dos de los cuatro presuntos autores de los hurtos, eran también los presuntos autores de los seis robos con fuerza en vehículos denunciados.

Confirmados los hechos, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda y detención de los cuatro varones como presuntos autores de delito de hurto continuado, pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza en vehículo.

Finalmente el pasado lunes, los agentes detuvieron a los cuatro sospechosos. Tras la puesta a disposición judicial, se dictó una orden de alejamiento del centro de Palma.