Cae una red criminal dedicada al tráfico de droga entre Andalucía y países del Este de Europa

La Policía Nacional ha desarticulado en Andalucía una organización criminal dedicada al almacenamiento y transporte de grandes cantidades de droga a países del este de Europa, una red que estaba asentada en la Costa del Sol y en Granada. La organización utilizaba la infraestructura comercial y la logística de almacenamiento de diferentes empresas de transporte para camuflar la droga entre la mercancía legal y transportarla en camiones de gran tonelaje desde España hasta otros países europeos, según ha informado la Policía este viernes en un comunicado.

La operación ha contado con el apoyo de la Europol y se ha desarrollado en dos fases; en la primera se frustró el transporte de casi dos toneladas de hachís y se detuvo a tres personas, mientras que en la segunda fueron intervenidos 55 kilos de cocaína, en Francia y España, y detenidas cuatro personas, entre las que se encuentra el líder de la organización. La investigación se inició en abril de 2025 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal, formada por individuos de origen lituano, presuntamente dedicada al almacenaje y transporte de grandes cantidades de estupefaciente. El 'modus operandi' del entramado consistía en ocultar la droga en mercancía legal que, posteriormente, transportaba en camiones desde España hasta diversos países del este de Europa.

Altísimo nivel de vida de sus miembros

Las primeras pesquisas revelaron que los investigados llevaban un altísimo nivel de vida, residían en viviendas de lujo y conducían vehículos de alta gama, todo ello sin realizar actividad laboral alguna. Además, mantenían reuniones a diario con terceras personas, vinculadas al mundo del narcotráfico, adoptando siempre fuertes medidas de seguridad.

Con el avance de la investigación, los agentes acreditaron que los miembros de la organización mantenían contactos con un ciudadano español, con residencia en Granada, que parecía disponer de parte de la logística necesaria para el transporte de la droga desde España hasta países del Este.

Primera fase: tres detenidos y dos toneladas de hachís incautadas

A finales del pasado junio, los agentes detectaron a uno de los miembros de la organización en el interior de un recinto, en la localidad granadina de Alhendín, donde presuntamente se estaba preparando el transporte de una gran cantidad de sustancia estupefaciente que se ocultaría en pallets de ladrillos. Los investigados manipulaban numerosos de estos pallets con la finalidad de ocultar la droga que se encontraba en el interior de varios contenedores marítimos.

Los agentes, tras observar que numerosos camiones accedían al lugar y ante la dificultad de controlarlos a todos, realizaron un dispositivo que permitió frustrar el transporte de 1.837 kilos de hachís y detener a tres personas.

Segunda fase: cuatro detenidos y 55 kilos de cocaína intervenidos

A finales del pasado septiembre, los agentes observaron movimientos de sus miembros que apuntaban a la posible preparación de un nuevo transporte de droga. Durante las pesquisas se acreditó que los principales investigados contactaron con un conductor de camión tipo góndola que se encontraba en Marbella (Málaga), depositando allí uno de los vehículos objeto de la investigación.

Esto hizo sospechar a los agentes la posible existencia de un compartimento oculto (caleta) en dicho vehículo, destinado a guardar droga, que sería transportado por el camión referido (dedicado aparentemente al traslado de vehículos desde España hasta diferentes países de la Unión Europea).

Tras detectar el inicio de la marcha de camión, los agentes pusieron el desplazamiento en conocimiento de las autoridades francesas que, el pasado 4 de octubre, inspeccionaron el vehículo transportado confirmando que contenía droga oculta. En su interior se localizaron ocultos 20 ladrillos de cocaína que arrojaron un peso de 22 kilos. El camionero fue detenido.

Los agentes registraron los domicilios de los principales investigados y se detuvo a tres personas, que han ingresado en prisión provisional, entre las que se encuentra el líder de la red, en cuyo vehículo se intervinieron 29 ladrillos de cocaína que presentaban el mismo sello identificativo que los incautados en Francia.