Muere un niño de dos años asfixiado mientras comía una gominola

Un niño de dos años ha fallecido en Carballo (Coruña) tras atragantarse con una gominola según han señalado las fuentes consultadas. El atragantamiento se produjo el pasado sábado, 28 de febrero, hacia las 20:25 horas, durante la celebración de un evento familiar. Tras recibir una llamada de alerta, desde el 112 se activó un amplio operativo de emergencias tras confirmarse que un menor tenía serios problemas para respirar.

Al tener constancia de los hechos, se comunicó también a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se desplazaron al lugar. Desde los servicios sanitarios desplazados al domicilio trataron de reanimarlo realizándole la maniobra de Heimlich. Sin embargo, según las fuentes consultadas, no fue posible ya salvarle la vida pese a lograr retirar la gominola que había ingerido, confirmándose allí el fallecimiento por el atragantamiento.

El cuerpo del menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) donde se le realizó la autopsia, que confirmó que la causa del fallecimiento fue un atragantamiento por el consumo de una gominola. Los restos mortales fueron trasladados posteriormente a un tanatorio de Carballo, donde han quedado velados hasta recibir sepultura. Los oficios religiosos se celebrarán hoy, lunes.